Ingeniero en Electrónica y Automática. Director del Journal « La Biblia de la IA - The Bible of AI »™. Director del Instituto tecnológico virtual de la I nteligencia A rtificial para el e spa ñ ol ™ (IAeñ). Miembro del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Miembro de La Alianza Europea para la Inteligencia Artificial. Miembro asociado a CEDRO… Tiene larga experiencia en dirección de medios de comunicación y Editorial de libros y actualmente es profesor de Enseñanza Secundaria en asignaturas de Informática y Telecomunicaciones en Ciclos de Grado Superior en Madrid.

«Mi mayor esfuerzo se centrará en proteger el idioma español para que, al unirlo al mismo destino que la tecnología, pueda ser una piedra más, pero muy sólida, que apoye el valiente y noble desempeño del ser humano de buscar la verdad y el conocimiento… Nuestro idioma es hijo de la civilización greco-romana y es sin ninguna duda un digno candidato a ser ejemplo de sus construcciones culturales durante siglos».